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Trakya’da 466 bin dekar tarım arazisi sulandı Sulamayla birlikte ekonomiye 951 milyon katkı sağlandı

İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 466 bin dekar tarım arazisi sulandığı belirtildi. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 951 milyon katkı sağlandı.

Trakya’da 466 bin dekar tarım arazisi sulandı Sulamayla birlikte ekonomiye 951 milyon katkı sağlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 466 bin dekar tarım arazisi sulandığı belirtildi. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 951 milyon katkı sağlandı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduk. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” denildi.

Ülke ekonomisine 951 milyon TL katkı sağlandı
Açıklamanın devamında, “Bu kapsamda Serhat şehrimiz Edirne’de 01 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 22 Eylül 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Edirne ilimiz ve ilçelerimizde toplam 302 bin 140 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Edirne il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 302 bin 140 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 669 milyon TL katkı sağlandı. Kırklareli’nde 2019 yılında toplam 114 bin 177 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 168 milyon TL katkı sağlandı. Tekirdağ’da 03 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonu 04 Ekim 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Tekirdağ ilimiz ve ilçelerimizde toplam 50 bin 430 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Tekirdağ il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 50 bin 430 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 114 milyon TL katkı sağlandı” ifadelerine yer verildi.

TEKİRDAĞ

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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