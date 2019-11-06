Hayrabolu'da pilates, gitar, satranç ve takı tasarım kursları

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Hayrabolu'da piyano, pilates, gitar, satranç ve takı tasarım kursları açıldı.

Hüseyin Selahattin Ali Moralı Kültür Akademisi'nde açılan piyano, gitar, pilates, satranç ve takı tasarım kursları'na toplam 240 kişi başvurdu.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, kurslara vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Açılan kursların ücretsiz olduğunu belirten İnan, "Belediyemiz bünyesinde yeni kurslar açtık. Şuan piyano, pilates, gitar, satranç ve takı tasarım kurslarımız devam ediyor. Yakın zamanda da yeni kurslar açmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

TEKİRDAĞ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:12

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