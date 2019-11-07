Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

– Tekirdağ’ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin düzenlendikleri fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.



Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ayaspaşa Mahallesi’nde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek bir pansiyonu takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonrasında ekipler pansiyona operasyon düzenlendi. Yapılan baskında fuhuş yaptıkları iddia edilen S.S., A.G. ve D.S. isimli ikisi Türk, biri yabancı uyruklu kadın ile iş yeri sahibi G.Y.Ç. ve çalışanları K.K. ve A.A. fuhşa teşvik etmek, yaptırmak ve aracılık etmek suçundan, U.G. ise hakkında birçok ayrı suçtan aranma kaydı bulunmasından dolayı gözaltına alındı. Yabancı uyruklu D.S. isimli kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. S.S. ve A.G. isimli kadınlar, işyeri sahibi G.Y.Ç., çalışanları K.K. ve A.A. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Birçok suçtan aranması bulunan U.G. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:13

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