Panelvan kamyonetten 30 kaçak göçmen çıktı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından durdurulan kapalı kasa kamyonette 30 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, MalkaraSüleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevkiinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, İpsala istikametine seyreden 34 ZJ 193 plakalı panelvan kamyoneti durdurdu.

Yapılan aramada, yurt dışına çıkmayı planlayan Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen ve minibüs şoförü A.A. gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

30 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, adliyeye çıkarılan minibüs şoförü A.A. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

TEKİRDAĞ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:13

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