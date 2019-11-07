Tekirdağ’da Fotosafari sergisi

Tekirdağ’ın Saray İlçesi sınırlarında yer alan Çamlıkoy Tabiat Parkında gerçekleştirilen Fotosafari etkinliğinde çekilen doğa güzellikleri fotoğraflarının sergisi açıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Sanat ve Tasarım Galerisinde düzenlenen fotoğraf sergisine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Furtun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tekirdağ’ın Saray İlçesi sınırlarında yer alan Çamlıkoy Tabiat Parkından çekilen birçok doğa fotoğrafının bulunduğu sergi yetkililerin kurdele kesimi ile açıldı. Sergideki Çamlıköy Tabiat Parkında çekilen fotoğrafları öğrenci ve yetkililerin ilgi odağı oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünce düzenlenen Tekirdağ Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı kapsamında İlimiz Saray İlçesi sınırlarında yer alan Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda 16.10.2019 tarihinde gerçekleştirilen Fotosafari etkinliğinde Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim görevlileri ile öğrencileri tarafından çekilen fotoğraflar Süleymanpaşa Belediyesine ait Sanat ve Tasarım Galerisinde sergilemiştir. Sergi 78.11.2019 tarihlerinde açık kalacaktır” dedi.

TEKİRDAĞ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:13

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