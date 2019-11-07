Fabrika basıp etrafa ateş açan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayınbiraderine ait şirketi basan ve sağa sola ateş açan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çerkezköy’de eşinden ayrılmasına gerekçe olarak kayınbiraderini gösteren Muammer S., eşinin kardeşine ait fabrikayı basarak etrafa ateş açmış, zanlı dün İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yakalanmıştı. Muammer S. bugün Çerkezköy Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TEKİRDAĞ
07 Kasım 2019 Perşembe
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