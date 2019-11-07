Tekirdağ'da 4 ton kaçak içki ele geçirildi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda 4 ton kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Saray ilçesi Sinanlı Mahallesi’nde ki bir tesiste bandrolsüz kaçak içki olduğu bilgisini aldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Saray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bahse konu tesise operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 4 ton satışa hazır bandrolsüz kaçak içki ele geçirilirken, M.Ç. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapılırken, ele geçirilen 4 Ton bandrolsüz kaçak içkiye el konuldu

TEKİRDAĞ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:07

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.