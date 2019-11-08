Tekirdağ'da pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hasmını pompalı tüfekle vuran şüpheli gözaltına alındı.



Olay, Muratlı’nın Turan Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önceden aralarında tartışma yaşanan Günay G.’yi pompalı tüfek ile bacaklarından vuran şüpheli Ö.K. kısa sürede yakalanarak olayda kullandığı tüfek ile birlikte gözaltına alındı. Bacaklarından yaralanan Günay G. ise yapılan ilk müdahalenin ardından önce Muratlı Devlet Hastanesine, ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.



Şüpheli Ö.K., Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şüphelinin sorgusu sürerken, yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TEKİRDAĞ 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:07

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.