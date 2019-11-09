Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde TEMA Vakfı Sorumlusu Linda Evrim Gün ile Büyükşehir Belediye Cumhuriyet İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni Emel Geziciler ve öğrencileri, TEMA Vakfı’nın ‘Arılar Varsa Yarınlar Var’ projesi kapsamında bir araya geldiler.

TEMA Vakfı olarak yaşanabilir bir dünya için başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumaya çalıştıklarını anlatan TEMA yetkilisi Linda Evrim Gün, “Bu kapsamda arıları korumak ve onların yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için bu anlamlı projeye destek veriyoruz. Doğanın sunduğu büyüleyici biyolojik çeşitliliğin ve sürekliliğin mimarlarından biridir arılar. Ömürleri boyunca bir çay kaşığının ucu kadar bal üretmek uğruna 30 bin çiçek gezip, 240 kilometre yol kat ederler. Gıdalarımızın en az üçte biri, arıların tozlaşma işlemi sayesinde elde ediliyor. Çiçekli bitkilerin ve ağaçların % 80’i arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğalıyor” sözcüklerini kaydetti.

‘Arılar Varsa Yarınlar Var’ adlı projede emeği geçen başta Emel Geziciler ve öğrencileri olmak üzere herkese teşekkür eden TEMA yetkilisi Linda Evrim Gün, farklı projeler ile çalışmalarının süreceğine işaret etti.

TEKİRDAĞ 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:15

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