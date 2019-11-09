AFAD’da değerlendirme toplantısı

Tekirdağ Afet Müdahale Planı kapsamında Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubunun eğitim ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Afet Müdahale Planı kapsamında Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubunun eğitim ve değerlendirme toplantısı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda; Satın Alma ve Kiralama hizmet grubunda görev alan personelin görev ve sorumlulukları, afet haberini alan personelin hareket tarzı anlatıldı. Ayrıca bu eğitimlerin yılda 3 defa yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlıkları, Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Kalkınma Ajansı, Ticaret İl Müdürlüğü, YİKOB, Esnaf ve Odalar Birliği temsilcileri katıldılar.

TEKİRDAĞ 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:05

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.