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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milli Üretim Üssü'nün temeli atıldı

DHA

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Milli Üretim Üssü TEKMÜSKOOP Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin temeli törenle atıldı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Milli Üretim Üssü TEKMÜSKOOP Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin temeli törenle atıldı.
Ergene'nin Velimeşe Organize Sanayi Sitesi'nde düzenlenen temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ile davetliler katıldı. 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'nin kabuğunu kırdığını, bölgesinde, dünyada güçlü bir ülke konumuna doğru hızla ilerlediğini söyledi. Ağbal, "2000'lerin başında, ekonomik krizlerle boğuşan, siyasal anlamda parçalanmış bir yapıya sahip vatandaşlarının her açıdan maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığı bir Türkiye'den, bugün Allah'a şükürler olsun ekonomisiyle, siyasetiyle, sahip olduğu maddi manevi kazanımlarıyla çok güçlü bir Türkiye var. Son 17 yılda, Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 5.5 oranında büyüdü. Uzun dönem büyüme ortalamalarına bakacak olursanız bu dönemdeki büyüme Türkiye ortalamalarının üzerinde. Bu güçlü Türkiye'nin en temel göstergelerinden bir tanesi. İhracatımız 36 milyar dolardan bu gün 172,5 milyar dolara kadar geldi. Türkiye, 1990'lı yıllarda yüksek ve sürekli bir şekilde, yüksek seviyelerde seyreden enflasyon batağındayken, Allah'a şükürler olsun tek haneli enflasyonları gördü" dedi.
'İHRACAT VE TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR'
Türkiye'nin son 17 yılda ortalama enflasyonunun yüzde 9.8 olduğunu söyleyen Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Halbuki, AK Parti iktidara gelmeden önceki aynı 17 yıla baktığımızda ortalama enflasyon oranı yüzde 69. Yüksek enflasyonlarla mücadele eden bir Türkiye'den, artık çift haneli enflasyonu kabul etmeyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Geçen sene yaşadığımız sıkıntı nedeniyle, enflasyon bir miktar yukarıya gittiyse de, ekonomi yönetimimizi hükümetimizin aldığı kararlı tedbirlerle hızlı bir şekilde enflasyonda tekrar tek haneleri gördük. İhracat ve Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Bölgesinde küresel anlamda elde ettiğimiz bu kazanımlar, bizi uluslararası jeopolitikte de güçlü kılıyor. Artık, hep söylüyoruz 'Bu bölgede kimse Türkiye'nin olmadığı bir oyun kuramaz', bunu kimse aklına getirmesin. Bunu niye bugün böyle söylüyoruz, tabi ki en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemizin için bu güne yaptıkları her şeyin üzerinde. Bu sayede Türkiye ekonomisiyle, siyasetiyle, savunmasıyla güçlü bir Türkiye oldu. Bu nedenledir ki, Türkiye artık, oyun kurucu bir ülke haline geldi. son dönemde yaşadığımız olaylarda bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Son 17 yıldır, çok güçlü bir siyasi istikrarımız var, çok güçlü bir hükümet yapımız var, kararlı. Önüne çıkan sorunları çözmekte hızlı ve ne olay olursa olsun, milletimizden alınan destek sayesinde bir çok sorunu da hızlı bir şekilde aşma imkanına kavuşuyoruz."
'KALKINMANIN MERKEZİNE SANAYİLEŞMEYİ KOYDUK'
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılının son derece kritik bir yıl olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"2018 yılında, karşı karşıya kaldığımız sorunları, 2018 ve 2019 yılında hızlı bir şekilde kararlı adımlar ve doğru politikalarla belli bir noktaya getirdik. 2020 yılında bunun meyvelerini almaya başlayacağız. 2020 yılında yüzde 5 bir büyüme olduğunu ifade ettim. Özellikle iç tüketimde hızlı bir toparlanmayı bekliyoruz. Yatırım tarafında, özel sektörümüzün istikrarı daha da her geçen gün pekişen ekonomi sayesinde özel sektör yatırımlarının hızlı bir şekilde artmasını bekliyoruz. İhracatımız da 2020 yılı büyümemize önemli bir katkı vermiş olacak. 11'inci Kalkınma Planı'nda, Sayın Başkanımızda ifade ettiler, biz kalkınmanın merkezine sanayileşmeyi koyduk. Türkiye'nin istikrarlı, güçlü, sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşmasının olmazsa olmazı sanayileşme. Özellikle de imalat sanayi noktasında, bu plan döneminde önemli atılımlar, önemli çabalar göstereceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın, burada rolü çok önemli. Bakanlığımız, diğer ilgili bakanlıklarla beraber önümüzdeki dönemde, imalat sanayinin hem gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının artırılması, hem katma değer içindeki payının artırılması, hem de imalat sanayinin ihracat içindeki payının artırılması noktasında önemli çabalar ve gayretler gösterecek. Bununla ilgili, birçok adım atılacak. 2020 yılından itibaren de bu adımları teker teker görmeye başlayacağız. tabii burada, imalat sanayi ve sanayileşme de, organize sanayi bölgelerine ve artık küçük sanayi siteleri demeyelim, küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerine önemli roller düşüyor."
'MESELEMİZ TÜRKİYE'DİR'
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, memlekete yepyeni bir hikaye lazım diye yola koyduklarını belirterek, "Yepyeni bir hikaye lazım memleketimize dedik ve yola koyulduk. Bizler, 30 yıldır 'Üzerimize düşen ne varsa bu ülke adına, berrak ve duru sular gibi çağlayarak yürekten varız' dedik.  Varız ama var olmaya devam edeceğiz. Neden devam edeceğiz? Çünkü meselemiz Türkiye'dir, vatandır, insanımızdır ve ümmetimizdir. Bugün burada yepyeni bir hikayenin başlangıcında daha bir araya gelmenin huzurunu ve sevincini yaşamak, sizlerle bir arada olmak ne güzel. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık" dedi.

TEKİRDAĞ

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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