Tekirdağ da fidan dikme seferberliğine destek verdi

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes Ol’ fidan dikim kampanyası kapsamında, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde toplam 1350 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Genel Müdürlüğü’nce başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında, 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada toplam 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde de, Kapaklı Kaymakamlığı, Kapaklı Belediyesi ve Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen programda, toplam 1350 ağaç fidanı İsmetpaşa Levent Caddesi’ndeki boş bir araziye ekildi. Programa Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Kurum Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Kapaklı Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve öğrenciler katılım sağladı.



‘’İnşallah gelecek yılllarda da devam edecek’’

Etkinlikte konuşan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ‘’Böyle anlamlı ve güzel bir günde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün 11 Kasım ve böyle güzel bir etkinliğe, belki bir dünya rekoruna imza atacağız. 11 milyon adet fidan bugün toprakla buluşacak. İnşallah bu etkinlik gelecek yıllarda da devam edecek ve Türkiye hiç olmadığı kadar yeşil bir coğrafya olacak. Bu kampanyayı başlatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.’’ dedi.



1350 fidan toprakla buluştu

Başkan Çetin’in konuşmalarının ardından protokol mensupları ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Etkinlikte 300 ıhlamur, 50 erguvan ve bin adet de diğer ağaç türlerinden olmak üzere toplam 1350 adet fidan toprağa ekildi.

TEKİRDAĞ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

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