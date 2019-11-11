Geleceğe nefes verdiler

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Anadolu Lisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikleri ile başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına 100 fidan dikerek katıldı.

Muratlı Anadolu Lisesi’ne ait parselde bulunan boş alanda gerçekleştirilen etkinlik öncesi bilgilendirme konuşması yapan Anadolu Lisesi Müdürü Hatice İşlek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikleri ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıklamasıyla başlayan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına okulumuz 100 fidan dikerek katılmış bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11.11’de 81 ilde eş zamanlı 3 saatlik bir süreçte yurt genelinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturulacak. Muratlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri olarak bu projede olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Hepinize kolay gelsin” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe; İlçe Milli Eğitim Müdür V. Ömer Çelik, Muratlı Kalkındırma ve Girişimci İşadamları Derneği (MUGİAD) Başkanı Kerem Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hamdi Bozdemir ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Dikilen fidanlara can suyu verildi. Günün anısına hatıra fotoğrafları çektirildikten sonra etkinlik sona erdi.

Diğer taraftan, Hasan Orhan İlk/Ortaokulu öğrencileri de 11 milyon fidan etkinliğine katkıda bulunarak, okul bahçesinde 11 fidanı toprakla buluşturdular.

TEKİRDAĞ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

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