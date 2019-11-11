Vali gazetecilere fidan diktirip fotoğraf çekti

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Tekirdağ’da ‘Geleceğe nefes’ seferberliği kapsamında Tekirdağ Valisi Yıldırım gazetecilere fidan diktirip gazetecilerden aldığı fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekti.

Tekirdağ’da ‘Geleceğe nefes’ seferberliği kapsamında birçok noktada fidanlar toprakla buluştu. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi Yeniköy Ağaçlandırma sahasında düzenlenen fidan dikme etkinliğine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’da katılıp fidan dikti. Etkinlik ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Yıldırım, daha sonra gazetecilerden fotoğraf makinesi alarak “Sizde fidan dikin dikili ağacınız olsun” diyerek gazetecilere fidan diktirdi. Gazeteciler fidan dikerken Vali Yıldırım’da gazetecilerin fotoğrafını çekti.

TEKİRDAĞ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

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