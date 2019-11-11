Çorlu Belediyesi de geleceğe nefes oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çorlu Belediyesi de geleceğe nefes oldu

İHA

Çorlu Belediyesi personeli Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında fidan dikme etkinliğine katılarak fidanları toprakla buluşturdu. Etkinliğe katılarak fidan diken Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çocuklarımıza yeşil bir doğa miras bırakmak bizim görevimiz" dedi.

Çorlu Belediyesi de geleceğe nefes oldu

Çorlu Belediyesi personeli Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında fidan dikme etkinliğine katılarak fidanları toprakla buluşturdu. Etkinliğe katılarak fidan diken Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Çocuklarımıza yeşil bir doğa miras bırakmak bizim görevimiz” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyası kapsamında ülke genelinde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Kampanyaya katılan Çorlu Belediyesi de personeliyle birlikte fidan dikerek etkinliğe destek verdi. Çorlu Belediyesi tarafından yaklaşık 800 adet fıstıkçamı, atkestanesi, erguvan, servi, çınar, Amerikan meşesi ve Amerikan dişbudak fidan dikimi gerçekleştirildi.

"Bugün fidan yarın nefes"
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, başkan yardımcıları, belediye personeli, meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş doğayı yeşillendirme etkinliğine katıldı.
'Bugün Fidan, Yarın Nefes' sloganıyla başlatılan fidan dikimi, geleceğe yemyeşil bir doğa mirası bırakmak isteyen çevreye duyarlı vatandaşları harekete geçirdi. Etkinliğe katılanların sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kareleri de büyük beğeni topladı.

“Çocuklarımıza yeşil bir doğa bırakacağız”
Fidan dikme etkinliği hakkında konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras temiz bir çevre, yeşil bir doğadır. Çocuklarımıza yeşil bir gelecek bırakmak için hep birlikte doğamıza sahip çıkacağız. Ağaç sevgisini çocuklarımıza aşılamak için gelin hep birlikte fidan dikelim. Doğa ile iç içe mutlu çocuklar yetiştirelim. Yeşile saygı duyan ve sevgi besleyen çocuklar bizim geleceğimizdir” dedi.

TEKİRDAĞ

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kozuva: "Türk-Romen işbirliğinin gücüne inanıyoruz"
YEREL HABERLER Kozuva: "Türk-Romen işbirliğinin gücüne inanıyoruz"
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi semineri
YEREL HABERLER Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ...
Çorlu Atatürk Evi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Çorlu Atatürk Evi’nin temeli atıldı
Çorlu Belediyesi personeline yangın söndürme eğitimi
YEREL HABERLER Çorlu Belediyesi personeline yangın söndürme eğitimi
Yılbaşı öncesi dev operasyon Tekirdağ’da 2 buçuk ton kaçak içki ele geçirildi 52 bin 765 lira ve 900 Euro nakit paraya el konuldu
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi dev operasyon Tekirdağ’da 2 buçuk ton ...
‘Geleceğe nefes’ seferberliğinde Barış Pınarına ‘Asker selamı’ desteği
YEREL HABERLER ‘Geleceğe nefes’ seferberliğinde Barış Pınarına ...
Çorlu’da 20 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Çorlu’da 20 bin fidan toprakla buluştu
Her yıl Kıbrıs kadar arazi erozyona kurban gidiyor
YEREL HABERLER Her yıl Kıbrıs kadar arazi erozyona kurban gidiyor
Vali gazetecilere fidan diktirip fotoğraf çekti
YEREL HABERLER Vali gazetecilere fidan diktirip fotoğraf çekti
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
Geleceğe nefes verdiler
YEREL HABERLER Geleceğe nefes verdiler
Tekirdağ da fidan dikme seferberliğine destek verdi
YEREL HABERLER Tekirdağ da fidan dikme seferberliğine destek verdi
Maçta sürpriz evlenme teklifi
YEREL HABERLER Maçta sürpriz evlenme teklifi
Yüzlerce lastiği ateşe verdiler
YEREL HABERLER Yüzlerce lastiği ateşe verdiler
At arabasının çarptığı yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER At arabasının çarptığı yaşlı adam yaralandı
Kullanılmayan araç lastiklerini telleri için yaktılar
YEREL HABERLER Kullanılmayan araç lastiklerini telleri için yaktılar
Öğretmen, balık tutmak için açıldığı gölette boğuldu
YEREL HABERLER Öğretmen, balık tutmak için açıldığı gölette boğuldu
O öğretmenin cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER O öğretmenin cesedine ulaşıldı
Kaçak göçmenler araçta yakalandılar
YEREL HABERLER Kaçak göçmenler araçta yakalandılar
Atatürk, Muratlı'da düzenlenen törenlerle anıldı
YEREL HABERLER Atatürk, Muratlı'da düzenlenen törenlerle anıldı
Dinçer Ersoy, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Dinçer Ersoy, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında ...
Gölette kaybolan öğretmen aranıyor
YEREL HABERLER Gölette kaybolan öğretmen aranıyor
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Atatürk Çorlu’da da anıldı
YEREL HABERLER 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Atatürk Çorlu’da da ...
Takım arkadaşları doktor ağabeylerini unutmadı
YEREL HABERLER Takım arkadaşları doktor ağabeylerini unutmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu