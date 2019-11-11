Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi semineri

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) tarafından Halk Sigorta işbirliği ile oda üyelerine yönelik olarak Kobilere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi konulu seminer düzenlendi.

Çorlu TSO Batı Eğitim Salonu’nda gerçekleşen seminerde konuşan Enis Emre Yaylak; “Bakanlar Kurulu’nun 4 Haziran 2018 tarih ve 2018/11892 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair kararı ile Kobilere yönelik oluşturulan Devlet destekli bir sistem uygulanmaya başlandı. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmakta. Mevcut uygulamada ciro kriterinden dolayı alacaklarını teminat altına alamayan Kobilere bu sistem ile ciddi bir imkan sunuluyor. Kobiler için bu sistemin önemi büyük” dedi.

TEKİRDAĞ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:03

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.