Çorlu’dan kardeş Kumanova’ya 500. yıl ziyareti

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Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin ve belediye meclis üyelerinden oluşan bir heyet, Çorlu’nun kardeş şehri Makedonya’nın Kumanova şehrine ziyaret gerçekleştirdi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Çorlu Belediyesi Meclis Üyeleri Bilgehan Çağlar, Engin Akın ve Cüneyt Ergün, Çorlu Belediyesinin kardeş belediyesi Makedonya'nın Kumonova kentinin 500. kuruluş yıl dönümü ve Alman işgalinden kurtuluşunun 75. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlere katıldı.

TEKİRDAĞ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

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