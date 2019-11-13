Polis, öğrencileri maça götürdü

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Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile Çorlu İlçesinde öğrenim gören 24 ortaokul öğrencisi geçtiğimiz günlerde oynanan FenerbahçeKasımpaşa maçını İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda izledi.

Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün öncülük yaptığı, Çorlu Belediyesi ve Çorlu Fenerbahçeliler Derneği’nin desteklediği organizasyonda, futbol müsabakasını keyifle izleyen öğrenciler, unutamayacakları güzel bir gün geçirdiler.

TEKİRDAĞ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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