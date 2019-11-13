Öldürülen kızın cinayet şüphelisi baba ve oğul adliyede Genç kızı babası ve kardeşi öldürmüş iddiası

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde önceki akşam evden kaçan Sultan K. cinayetinde şüpheli baba Okan K. ve oğlu Oktay K. adliyeye çıkarıldı.



İddiaya göre olay şu şekilde gelişti; evden kaçan Sultan K., babası tarafından şehirdışında bulunarak Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki getirildi. Konuşmak için aracını kenara çeken baba Okan K., kızını tüm uyarılara rağmen sakinleştiremeyince, yeniden evden kaçacak düşüncesiyle ruhsatsız silah ile kızını vurdu. Kızının kanlar içerisinde yere yığıldığını gören Baba Okan K., Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. Kızı Sultan K. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba Okan K. ise polise teslim oldu. Olayın ardından polis merkezine götürülen baba Okan K. ve oğlu Oktay K. çelişkili ifadeler kullandı. Bunun üzerine soruşturma savcısı tarafından baba ve oğula ek gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından baba ve oğul yoğun güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi’ne çıkarıldı.

Olay

Olay Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz gün evden kaçan kızı Sultan Kütük’ü (18) şehir dışında bularak yeniden ev getiren baba Okan Kütük, kızını uyardı. Kızının evden yeniden kaçacağını düşünen baba Kütük, sinirlerine hakim olamayarak kızını silahla vurduktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getiren baba burada gözaltına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Acil servisinde müdahale edilen 18 yaşındaki Sultan Kütük tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının ölüm haberini duyan annesi ise gözyaşlarına boğuldu. Hastane önünde çığlıklar içerisinde feryat eden Sultan Kütük’ün annesini çevredeki vatandaşlar ve hastane personeli sakinleştirdi.

TEKİRDAĞ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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