Korkunç cinayette baba ve oğul tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korkunç cinayette baba ve oğul tutuklandı

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde önceki akşam evden kaçan Sultan K. cinayetinde şüpheli baba Okan K. ve oğlu Oktay K. tutuklandı.

Korkunç cinayette baba ve oğul tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde önceki akşam evden kaçan Sultan K. cinayetinde şüpheli baba Okan K. ve oğlu Oktay K. tutuklandı.
İddiaya göre olay şu şekilde gelişti; evden kaçan Sultan K., babası tarafından şehir dışında bulunarak Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki getirildi. Konuşmak için aracını kenara çeken baba Okan K., kızını tüm uyarılara rağmen sakinleştiremeyince, yeniden evden kaçacak düşüncesiyle ruhsatsız silah ile kızını vurdu. Kızının kanlar içerisinde yere yığıldığını gören Baba Okan K., Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. Kızı Sultan K. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba Okan K. ise polise teslim oldu. Olayın ardından polis merkezine götürülen baba Okan K. ve oğlu Oktay K. çelişkili ifadeler kullandı. Bunun üzerine soruşturma savcısı tarafından baba ve oğula ek gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından baba ve oğul yoğun güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi’ne getirildi. Adliyeye getirilen baba ve oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Koyun var' dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER 'Koyun var' dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı
Ergene’de Peygamber Efendimiz ve Aile Konferansı
YEREL HABERLER Ergene’de Peygamber Efendimiz ve Aile Konferansı
Devrilen forkliftin operatörü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen forkliftin operatörü yaralandı
Evden kaçtığı için öldürülen Sultan'ın ağabeyi de gözaltında
YEREL HABERLER Evden kaçtığı için öldürülen Sultan'ın ağabeyi de ...
Öldürülen kızın cinayet şüphelisi baba ve oğul adliyede Genç kızı babası ve kardeşi öldürmüş iddiası
YEREL HABERLER Öldürülen kızın cinayet şüphelisi baba ve oğul ...
Cımbızla 8 bin süs bitkisi tohumu toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Cımbızla 8 bin süs bitkisi tohumu toprakla ...
Yeşil pasaport kararı ihracatçıların yüzünü güldürecek
YEREL HABERLER Yeşil pasaport kararı ihracatçıların yüzünü ...
Marmara’nın oda ve borsaları Çorlu’da buluştu
YEREL HABERLER Marmara’nın oda ve borsaları Çorlu’da buluştu
15 yaşındaki kayıp kız İstanbul'da bulundu
YEREL HABERLER 15 yaşındaki kayıp kız İstanbul'da bulundu
Ergene Velimeşespor Başkanı Adem Memiş: “Eksiklerimize rağmen kazandık, mutluyuz”
YEREL HABERLER Ergene Velimeşespor Başkanı Adem Memiş: ...
Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Polis, öğrencileri maça götürdü
YEREL HABERLER Polis, öğrencileri maça götürdü
MHP Muratlı Yönetimi görücüye çıktı
YEREL HABERLER MHP Muratlı Yönetimi görücüye çıktı
Tekirdağ’da merdivenli park açıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da merdivenli park açıldı
Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı
YEREL HABERLER Tekirdağ’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı
Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Hazin hikayede sevindirici gelişme
YEREL HABERLER Hazin hikayede sevindirici gelişme
Koyun dedi, mülteci çıktı
YEREL HABERLER Koyun dedi, mülteci çıktı
Tekirdağ’da traktör alev alev yandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da traktör alev alev yandı
Vali zeytin hasadı yaptı
YEREL HABERLER Vali zeytin hasadı yaptı
Tekirdağ’da 6 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 6 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı
Ergene Zübeyde Hanım Kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Ergene Zübeyde Hanım Kütüphanesi açıldı
Yeniden evden kaçacak düşüncesiyle kızını vurdu
YEREL HABERLER Yeniden evden kaçacak düşüncesiyle kızını vurdu
Evden kaçtıktan sonra bulduğu kızını 2 kurşunla öldürdü
YEREL HABERLER Evden kaçtıktan sonra bulduğu kızını 2 kurşunla ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X