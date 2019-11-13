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Çerkezköy TSO yönetiminden birlik mesajı

İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva Yönetim Kurulu Üyeleri, kurum amirlerini ziyaret etti.

Çerkezköy TSO yönetiminden birlik mesajı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva Yönetim Kurulu Üyeleri, kurum amirlerini ziyaret etti.
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan, Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Görgün, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çetin, Metin Taşdelen, Mustafa Ogün Asıl ve Murat Narçın Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Çerkezköy Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, Kapaklı Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat ve Saray Emniyet Müdürü Şakir Oda’yı ziyaret etti. Oda Heyeti, gerçekleşen ziyarette kurum amirlerine yeni görevleri sebebiyle hayırlı olsun dileklerini iletti. Konu hakkında bir açıklama yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Kapaklı Kaymakamımız ve İlçe Emniyet Müdürlerimize yeni görevlerinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Tüm kurum amirlerimizin bölgemiz için birer değer olduğunu düşünüyor ve başarılı çalışmalar yapacaklarına inanıyoruz. Çerkezköy TSO olarak biz de destek olmaya hazırız” sözlerini kaydetti.

TEKİRDAĞ

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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