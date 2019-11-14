Sıfır Atık Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik toplantı

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları temsilcileriyle Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda bir toplantı düzenlendi.

Toplantı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu'nun hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi, finansmanı, kayıt altına alınarak belgelendirilmesinin önemine değindiği konuşma ile başladı.

Toplantıda Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belediye başkanlıklarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ve sıfır atık yönetim sistemine geçiş süreçleri ve temel seviye belge alınması için yerine getirilmesi gereken kriterler değerlendirildi. Toplantıda karşılıklı görüş ve önerilerde bulunuldu.

TEKİRDAĞ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:00

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.