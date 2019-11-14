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Kızılay Çorlu Şubesi’nden öğrencilere bilgilendirme semineri

İHA

Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şubesi tarafından öğrencilere yönelik olarak düzenlenen bilgilendirme seminerleri sürüyor.

Kızılay Çorlu Şubesi’nden öğrencilere bilgilendirme semineri

Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şubesi tarafından öğrencilere yönelik olarak düzenlenen bilgilendirme seminerleri sürüyor.
Türk Kızılayı Çorlu Şubesi’nce başta Çorlu olmak üzere çevre ilçelerde eğitimöğretim veren okullardaki öğrencilere yönelik olarak düzenlenen ve Kızılay’ın önemine vurgu yapılan bilgilendirme seminerleri sürüyor.
Düzenlenen eğitimlerle ilgili olarak bilgiler veren Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, “Türk Kızılayı Çorlu şubesi olarak Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Anadolu ve Meslek Lisesi’ndeki çocuklarımıza Kızılay’ın önemini anlatan seminer düzenledik. Okul yönetimine ve öğretmenlerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Alican Yılmaz, eğitim seminerlerinin planlanan program dahilinde süreceğini de aktardı.

TEKİRDAĞ

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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