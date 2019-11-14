Çorlu’da 'sabah namazı buluşmaları' sürüyor

Çorlu Müftülüğü tarafından düzenlenen ve 'sabah namazı buluşmaları' adı verilen programlar sürüyor.

Çorlu Müftülüğü sabah namazı buluşmalarının bu haftaki durağı Çorlu Merkez (Otogar) Camii oldu. Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin öğrencileri ile velileri ve cami cemaatinin katılımıyla gerçekleştirilen program Merkez Camii İmam Hatibi Veysel Cihan’ın Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.

Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu’nun konuşması ile devam eden programda namaz sonrası öğrenci ve misafirlere kahvaltı ikram edildi.

TEKİRDAĞ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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