Tekirdağ'da Mahalle Muhtarları Toplantısı

Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen 2019 yılı ilçe mahalle muhtarları toplantısı Çorlu Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının genelge emirleri gereğince Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen 2019 yılı İlçe Muhtarlar Toplantısı Çorlu Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan başkanlığında Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı’nın da katılımıyla kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya tüm mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı. Toplantıda; mahalle muhtarları mahalleleri ile ilgili bilgiler vererek sorunlarını dile getirdiler. Mahalle muhtarları tarafından dile getirilen bazı sorunlar anında çözüme kavuşurken, bazıları da ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmek üzere not alındı.

Mahalle muhtarları Tekirdağ Valiliği tarafından Çorlu’da yapılan toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

TEKİRDAĞ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:00

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.