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Engelliler bacağını kaybeden esnaf için yardım kampanyası başlattı Kimi engelli arabasıyla geldi ...

İHA

Tekirdağ'da faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri, kaza sonucu bir bacağı dizden kesilmiş, diğer bacağında diz kapağı olmayan bir esnaf için bağış kampanyası başlattı.

Engelliler bacağını kaybeden esnaf için yardım kampanyası başlattı Kimi engelli arabasıyla geldi kimi bastonla geldi

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri, kaza sonucu bir bacağı dizden kesilmiş, diğer bacağında diz kapağı olmayan bir esnaf için bağış kampanyası başlattı.
Kaza sonucu bir bacağı dizden kesilmiş, diğer bacağında diz kapağı olmayan esnaf Cevdet Demir için Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri bir araya geldi. Dernek adına bir açıklama yapan Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, vahim bir olay sonucu bir bacağını diz altından kaybeden, diğer diz kapağını da kaybeden ve zor günler geçiren Cevdet Demir için bağış kampanyasının düzenleneceğini belirtti.

“Tüm imkanlarımızla arkadaşlarımızın yanında olacağız”
Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, Tekirdağ halkının dayanışmasıyla bağış kampanyasına destek olacaklarına değinerek, “Bugün burada bizlerle birlikte olup, desteğinizi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. İlimizde uzun zaman süredir namusuyla esnaflık yapan ve yaşadığı vahim bir olay sonucu bir bacağını diz altından kaybeden diğer diz kapağını aynı zamanda kaybeden ve zor günler geçiren Cevdet Demir için 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ve yine Tekirdağ Valiliğinin izni 06.11.2019 tarih ve 12492 sayılı ‘olur’u ile Tekirdağ ili genelinde 45 gün süre ile bağış kampanyası düzenlenecek. Tekirdağ halkı ve yöneticileri, her zaman nasıl engellilerin yanında olduysa şimdi de aynı birlik ve beraberlikle bu arkadaşımızın da yanında olacaktır. Bundan şüphem yok. Biz Engelsiz Yaşam Derneği olarak tüm imkanlarımızla arkadaşlarımızın yanında olacağız. Fakat bu zor süreç. Hiç kimse başına gelecekleri daha önceden bilemiyor. Bu nedenle de hepimizin bir nefes mesafesi kadar yakın trajedilere önlem alamıyoruz. Umarım Cevdet arkadaşımızın geçtiği bu zor günleri onun yanında olarak birlikte atlatacağız. Tekirdağ halkının büyük bir dayanışma ruhu ile bağış kampanyasına duyarsız kalmayacağına eminim. Şimdiden destek olan tüm hemşehrilerimize minnetlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Eşi de engelli
Türüdü konuşmasının devamında, “Biz bu olaya girdiğimizde protez bacak için birçok yerden teklif aldık. Birçok firmadan teklif aldık. Tek bir yerden almadık teklifimizi. Bunun 3 bin 750 lirasını SGK karşılayacaktır. Kalan 10 bin lirası içinde biz bağış kampanyası başlattık. Aynı zamanda arkadaşımızın şöyle bir sorunu var. Maalesef kaza sonucu şu an çalışamaz durumda. Ben eminim ki Tekirdağ ilimizde yardımsever iş adamlarımız onlara seslenmek istiyorum. 931 gün bir açığımız var emekli olmak için bu konuda da desteğe ihtiyacımız var. Eğer bu konuda da kendilerine destek olurlarsa çok seviniriz. Bizim bu 931 günü bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Çünkü kardeşimizin eşi o da maalesef bir engelli. Dolayısıyla bu emekliliğe kendilerinin çok ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ

14 Kasım 2019 Perşembe

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  • İKİNDİ 15:36
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