Tekirdağ’da El Nusra terör örgütüne yönelik operasyon Suriye’de örgüt adına faaliyet yürüttüğü, örgüt adına nöbet tuttuğu ve maaş aldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda El Kaide’nin Suriye kolu olan El Nusra terör örgütüne yönelik terör operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın Suriye’de örgüt adına faaliyet yürüttüğü, örgüt adına nöbet tuttuğu ve maaş aldığı iddia edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ ve El Nusra terör örgütleriyle irtibatlı şahısların tespit ve deşifresine yönelik yaptığı çalışmalarda terör örgütüyle bağlantısı olduğu ve Çerkezköy ilçesine gelerek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlenen M.O. isimli şahsı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın Suriye’de örgüt adına faaliyet yürüttüğü, örgüt adına nöbet tuttuğu ve maaş aldığı da tespit edildi. Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:22

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