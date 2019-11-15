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Tekirdağ’da kaçan araçta tekne motorları bulundu: 4 gözaltı

İHA

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde jandarmadan kaçan bir otomobil yol kenarından terkedilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramada 2 adet tekne motoru bulunurken kaçan 4 şahıs yakalandı.

Tekirdağ’da kaçan araçta tekne motorları bulundu: 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde jandarmadan kaçan bir otomobil yol kenarından terkedilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramada 2 adet tekne motoru bulunurken kaçan 4 şahıs yakalandı.
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik mahallesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında sitelere ve sahil kısmına girmeye çalışan 34 RC 2050 plakalı araçtan şüphelenmesi üzerine araç durdurulmak istendi.
Terkedilmiş halde bulundu
‘Dur’ ihtarlarına uymayan araç Marmaraereğlisi istikametine doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince yapılan takipte kaçan araç yol kenarında terk edilmiş halde bulundu. Araç içerisine yapılan aramada aracın bagaj kısmında çalıntı olduğu değerlendirilen 2 adet tekne motoru olduğu görüldü.
4 kişi yakalandı
Jandarma ekiplerince yapılan teknik araştırmalar sonucunda olaya karışan şahısların O.K.S., N.P., A.A. ve Y.O. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Araçta bulunan 2 adet tekne motoru muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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