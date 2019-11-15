Başkan Sarıkurt öğrencilere kitap okudu

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kitap okuma etkinliğine katılarak öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Atatürk Haftası ve Dünya Çocuk Kitapları Haftası münasebetiyle Çorlu Halk Eğitim Merkezi Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, çocuklara 'Atatürk ve Kitap' isimli kitabı okudu. 30 öğrencinin katıldığı etkinliğin sonunda Başkan Sarıkurt, öğrencilere kitap hediye ederek okumanın önemini vurguladı.

Çocukları kitap okumaya teşvik etmek ve düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlı yapılan etkinliğin çocuklar için oldukça faydalı olduğunu belirten Başkan Sarıkurt, etkinliği düzenleyen Çorlu İngilizce Okul Öncesi Eğitim Kültür Anaokulu öğretmenlerine ve Çorlu Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

TEKİRDAĞ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:59

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.