Belediyenin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yapımı süren otogar inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Çerkezköy Karayolu üzerinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan otogar inşaatında, işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Yükselen dumanları gören işçiler, itfaiyeyi aradı. Ancak yangın kısa sürede diğer konteynerlere sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TEKİRDAĞ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:59

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AKŞAM 17:59

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