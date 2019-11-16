Kitap okuma etkinliğinde öğrencilerden görsel şölen

TEKİRDAĞ 50'nci Yıl Ortaokulu'nun Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında düzenlediği kitap okuma etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Onlarca öğrenci tarafından yapılan 'Kitap Oku' koreografisi beğeni gördü.

Tekirdağ 50'nci Yıl Ortaokulu tarafından Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında yüzlerce öğrenci okul bahçesinde 'Kitap Oku' koreografisi oluşturarak, ellerindeki kitapları da farkındalık oluşturmak amacıyla havada salladı. Öğrencilerin oluşturduğu 'Kitap Oku' koreografi gösterisi büyük beğeni topladı. Koreografi gösterisinin ardından 915 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında çocukların dünyasında kitaplara yer açmak ve kitaplarla çocuklar arasında anlamlı bir bağ kurmak amacıyla bin 500 öğrenci ile kitap okuma etkinliği düzenledi. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Kasım ayının ikinci haftası Çocuk Kitapları Haftası olması sebebiyle okulumuz öğrenci ve öğretmenleri ile kitap okumanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak, ülkemizdeki okuma oranının artmasını istediğimiz için bu etkinliği düzenledik. Okul olarak yeni neslin okuyan, sorgulayan, araştıran, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olan bireyler olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Etkinlik kapsamında 1500 öğrencinin yanı sıra 66 öğretmen, 5 hizmetli ve personel okuma etkinliğine katıldı.



TEKİRDAĞ 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:58

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.