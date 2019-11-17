Başkanlar, Kaymakam Taşçı ile görüştü

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ile Meclis Başkanı Erdim Noyan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ile görüştü.

Çorlu TSO’nun başkanları Volkan ve Noyan, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'ya iadei ziyarette bulundu. Yeni görevinde Taşçı’ya başarılar dileyen Çorlu TSO Başkanları İzzet Volkan ve Erdim Noyan odanın faaliyet ve projeleri ile ilgili olarak da Kaymakam Taşçı’ya bilgiler verdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Çorlu TSO’nun faaliyetlerini incelediğini, bölge ve ülke adına yapılacak çalışmalar konusunda ellerinden gelen desteği vereceklerini dile getirdi.

Ziyaret günün anısına fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.

TEKİRDAĞ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:24

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