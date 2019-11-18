Muratlı’da yol kontrolleri

Muratlı emniyet ekipleri ilçenin girişlerinde ve ana güzergahlarda yol kontrollerini sürdürdü. Kontroller sırasında, uyuşturucu ve patlayıcı madde ihtimaline karşı önlemler de alındı.

Bugüne kadar gerçekleşen uygulamalar sırasında yüzlerce aracın incelendiği ve bu kontrollerde çeşitli suçlardan araması bulunan kişilerin yakalandığı biliniyor. Ayrıca, evrakları eksik olan araçlara da işlem yapılıyor.

Çorlu istikametinden gelerek Aşağısevindikli Mahallesi üzerinden ilçe merkezine girip çıkan araçları gece boyu durduran güvenlik güçleri, ehliyetruhsat ve genel bilgi taramaları (GBT) sorgulaması da yaptı.

Uygulama kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Emniyet güçleri uygulamaların farklı bölgelerde düzenli olarak yapılacağı da bildirdi.

TEKİRDAĞ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:57

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.