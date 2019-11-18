Karadeniz’de hamsi yüzleri güldürüyor

Karadeniz'de avlanan Tekirdağlı büyük balıkçı tekneleri limana kasalar dolusu hamsi ile dönüyor.

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanması ile büyük balık tekneleri avlarını sahile getirmeye yetişemiyor. Hamsi bolluğundan dolayı binlerce koli yükleyip denize açılan ve kasalar dolusu balıkla dönen balıkçılar durumdan memnun. Karadeniz’de avlanan Tekirdağlı balıkçılar bir atışta yaklaşık 500 kasa balık yakaladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kaptan İdris Şeremet, “Karadeniz’de hamsi bolluğu yaşanıyor. İstanbul Boğazından Karadeniz’e geçerken bizi Yunus balıkları karşıladı. Karadeniz’de bir atışta 500 kasa hamsi geldi. Şimdilik bin bereket versin. Hamsi bu yıl yüzleri güldürüyor” dedi.

TEKİRDAĞ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:25

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