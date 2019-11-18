Alkol denetiminde 101 bin lira ceza 1 gecede 40 sürücü belgesi geri alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ‘Alkol denetiminde’ 130 araç ve sürücüsüne 101 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. 4 sürücü belgesi geri alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde yapılan Özel Denetim90 (Alkol Denetimi) uygulaması kapsamında saat 21.00/23.00, 00.00/02.00 ve 03.00/05.00 saatleri arasında Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bin 590 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonucunda alkol etkisinde araç kullanmaktan 39, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 1, diğer trafik ihlallerinden 90 olmak üzere toplam 130 araç ve sürücüsüne 101 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda 30 araç trafikten men edilirken, 40 sürücünün ise belgesi geri alındı.

TEKİRDAĞ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:57

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.