Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kafası bidona sıkışan köpeği, belediye ekipleri kurtardı.
İlçenin Büyük Karakarlı Mahallesi'nde kafası bidona sıkışmış bir köpeği gören mahalle sakinleri belediye ekiplerinden yardım istedi. Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi ekipleri köpeği yakalayarak, başının sıkıştığı bidonu çıkardı.
Mahalle sakinleri, köpeğin başındaki bidonu çıkartan belediye ekiplerine teşekkür etti.
TEKİRDAĞ
18 Kasım 2019 Pazartesi
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