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DSYB üyelerine Almanya Tarım Fuarı gezisi

İHA

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, dünyanın önemli tarım fuarlarından olan Almanya Agritechnica Fuarına katıldı.

DSYB üyelerine Almanya Tarım Fuarı gezisi

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, dünyanın önemli tarım fuarlarından olan Almanya Agritechnica Fuarına katıldı.
Almanya’nın Hannover şehrinde iki yılda bir düzenlenen dünyanın önemli tarım fuarlarından olan ve geniş katılım bulan Agritechnica fuarına Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) üyeleri için gezi düzenlendi. Geziye birlik üyeleri ve ayrıca Karaevli Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Tekirdağ DSYB tarafından düzenlenen 3. Damızlık İnek Yarışmasının birincisi İsmail Ak ödül olarak katılım sağladılar.
Birlik Başkanı Ergin Durgun yaptığı açıklamada, "Üyelerimizin katıldığı fuar gezisinin faydalı olduğuna inanıyorum. Üyelerimiz de geziden memnun kalarak döndüler. Bilgi birikimi ve tecrübelerini arttırarak, Avrupalı meslektaşları ile görüşme fırsatı ve yeni teknolojileri inceleme fırsatı buldular" dedi.
Durgun, Damızlık İnek Yarışması birincisinin geziye ödül olarak katılmasını sağlayan DLG fuarcılığa, tur organizatörü ITF Tur’a ve katılımcılara teşekkür ederek bu tür gezilerin devam edeceğini söyledi.

TEKİRDAĞ

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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