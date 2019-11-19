Yunanistan'a kaçarken dolandırıldılar

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, terk edilmiş halde bulunan bir aracın içinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 8 Suriye uyruklu şahsı yakaladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette park halinde duran bir araç tespit edildi. Aracın çevresinde yapılan araştırmada ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere toplamda 8 Suriye uyruklu şahsın olduğu belirlendi. Şahısların ifadeleri alındığında Yunanistan'a gitmek için tanımadıkları şahsa para verdiklerini, kendilerini dolandıran şahıslardan şikayetçi olduklarını beyan ettiler. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete getirilirken, olaya ilişkin soruşturma işlemlerine başlandı.

TEKİRDAĞ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:26

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