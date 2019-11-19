Çorlu'da esnaflık sınavı düzenlendi

Çorlu Kahveciler Esnaf Odası bünyesinde faaliyet gösteren iş yeri sahipleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) belgesi alabilmek için sınava girdi.

Çorlu Kahveciler Esnaf Odası'nda faaliyet gösteren kahvehane, çay ocağı, internet kafe, kafe, lokal ve oyun salonu olan iş yeri sahipleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) esnaflık belgesi alabilmek için sınava girdi.

Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Yıldız Filiz, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Mesleki Eğitim Merkezi Salonu’nda odaya kayıtlı 2 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren esnafın katıldığı 25 soru üzerinden yapılan sınavda 70 ve üzerinde puan alan üyelerin TESK esnaflık belgesi almaya hak kazandığı kaydedildi.

Yapılan sınavla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Kahveciler Odası Başkanı Yıldız Filiz, “Kapsam dışı mesleklerimiz 3308 sayılı kanun kapmasına girdiğinde esnaflık belgesi alan esnafımız, ustalık belgesi almaya hak kazanacak. Oda başkanı olarak emeği geçenlere, oda yönetim ve sekreterlerime, görevli öğretmenlerime, sınava katılan tüm üyelerime teşekkür ediyorum” dedi.

TEKİRDAĞ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:26

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