Çorlu TSO Akademi'nin eğitimleri sürüyor

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) bünyesinde yer alan Çorlu TSO Akademi tarafından düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında "Yeni İnsan Kaynakları Trendleriİşyerinde Motivasyonu Arttırmanın Yolları" konulu seminer gerçekleştirildi.

Çorlu TSO Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil’in sunumlarıyla gerçekleşen seminerde; "İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir? Neden Bir İnsan Kaynakları Departmanınız Olmalı? Yeni İK Trendleri, Günümüzde Çalışan Profili, Çalışanlar Nasıl Motive Olur? Çalışan Olarak Nasıl Motive Oluruz?" konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

TEKİRDAĞ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:26

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