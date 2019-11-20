Malkara’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

– Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaklaşık bin kişinin katılımı ile bereket ve yağmur duası yapıldı.

Yağmur yağmaması nedeniyle Malkara ilçesine bağlı Kavakçeşme Mahallesi'nde 8 mahalleden yaklaşık bin kişinin katılımıyla bereket ve yağmur duası etkinliği düzenlendi. Programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz de katıldı. Yapılan dualar ve okunan Kur’anı Kerim'in ardından kalabalık dağıldı.

TEKİRDAĞ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:55

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.