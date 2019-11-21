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Gece yarısı şok operasyon: 50 kaçak göçmen yakalandı

İHA

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan kapalı kasa bir minibüsten 50 kaçak göçmen yakalandı.

Gece yarısı şok operasyon: 50 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan kapalı kasa bir minibüsten 50 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı kaçakçılığa geçit vermiyor. Polis ekipleri gece yarısı başarılı bir operasyona daha imza attı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saat 00.30 civarında gelen bir ihbar ile kısa sürede harekete geçti. Harekete geçen polis ekipleri söz konusu şüpheli aracı takibe alarak durdurmak istedi. Dur ikazlarına uymayan kapalı kasa minibüs hızlanarak uzaklaşmaya çalıştı. Takibi elden bırakmayan polis ekipleri merkezi ilçe Süleymanpaşa’nın çıkışında şüpheli aracı durdurdu.
50 kaçak göçmen yakalandı
Durdurulan aracın içinde yapılan aramada yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan farklı uyruklardaki toplamda 50 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemleri yapılmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, aracın içinde yapılan detaylı aramada sınır geçişinde kullanılmak üzere kaçak göçmenlere ait bot ele geçirildi. Olayda kullanılan minibüs muhafaza altına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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