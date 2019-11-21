Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sokak ortasında kedi ile köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürdü.

Genellikle sokak ve caddelerde köpek kediyi kovalarken görülürken, Hayrabolu'da kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırttı. Kedi ile köpeğin dostluğu, onları izleyen vatandaşlar tarafından görüntülendi. Birol Alagöz, “Bunu ilk kez gördüm. Evde bir arada kedi ve köpek besleyen de oluyor ama sokakta bir arada görmedim. Daha çok köpek kediyi kovalarken rastlıyoruz” dedi.

TEKİRDAĞ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:28

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