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26 gündür aranan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

İHA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 27 Ekim'de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü olarak bulundu.

26 gündür aranan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine 27 Ekim’de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü olarak bulundu.
Yeniçiftlik Mahallesi’ndeki ikametinden geçtiğimiz 27 Ekim günü ayrılan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 74 yaşındaki Şükrü Şen, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı günlerce yaptığı çalışmanın ardından Şerefli mevkiinde yer alan Şerefli Köprüsü yakınlarında ölü olarak bulundu. Şen’in cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından detaylı inceleme yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

TEKİRDAĞ

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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