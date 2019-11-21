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Tekirdağ'da otomobil sürücüsü yayaya çarpıp, kaçtı

DHA

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Alın,  otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü yerde yatan yaralıyı bırakıp, olay yerinde kaçtı.  Alın ise diğer sürücülerin haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaza, geç saatlerde Muhittin Mahallesi Bülent Ecevit bulvarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Alın, plakası alınamayan bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Karayolunda yatan yaralıyı olay yerinde bırakan otomobil sürücüsü ile hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı İsmail Alın'ı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirdi. Yaralının hastanede tedavisi sürürken polis, Alın'a çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Kazayla ilgili  soruşturma sürüyor. 

TEKİRDAĞ

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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