Tekirdağ'da kaza: 1'i çocuk 5 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobilin, aynı yönde ilerleyen, 'patpat' adı verilen tarım aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, MalkaraHayrabolu karayolu üzerindeki Çöplük mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu'dan Malkara yönüne giden Recep Sivrikaya (63) yönetimindeki 59 LP 690 Plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Kemal Tokuroğulları´nın (27) kullandığı kömür yüklü 'patpat'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Recep Sivrikaya ve yanındaki eşi Zehra Sivrikaya (63) ile 'patpat'taki Kemal Tokuroğulları, eşi Gülnur Tokuroğulları (24) ve oğlu Pusat Tokuroğulları (4) yaralandı.

Görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Zehra Sivrikaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan MalkaraHayrabolu karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



TEKİRDAĞ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:54

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.