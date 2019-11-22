Servis sürücülerine alkol testi

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gece saatlerinde servis araçları sürücülerine alkol uygulaması gerçekleştirdi.

Muratlı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ve Asayiş Şube ekipleri, genel asayiş uygulamalarına ara vermeden devam ediyor.

Son olarak ekipler, fabrika servis araçları sürücüleri için alkol kontrolü yaptı. Araç üzerinde de inceleme yapan ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda önemle uyardı.

Onlarca can taşıyan servis sürücülerine yönelik yapılan alkol muayenelerinde; birçok sürücüye alkolmetre cihazı üfletilirken, hiçbir servis sürücüsünün alkollü çıkmaması sevindirdi. Muayenesi eksik olan iki servis aracına ise cezai işlem uygulandı.

Diğer taraftan, en büyük sıkıntılarından birinin de korsan taşımacılık olduğunu kaydeden güvenlik güçleri, korsan taşımacılığa geçit vermeyeceklerinin de altını çizdiler.

Öte yandan, yapılan uygulama vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

TEKİRDAĞ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:29

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