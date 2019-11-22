Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

– Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında MuratlıTekirdağ karayolunda Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa’dan Muratlı istikametine doğru seyir halinde olan G.G. idaresindeki 06 AHH 643 plakalı araç, sollama yaparken aracın kayması sonucu karşı şeride geçti ve karşı şeritte ilerleyen H.I. yönetimindeki 34 ACL 416 plakalı araca çarptı. Kazada sürücüler ile M.A. isimli şahıs yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada G.G. idaresindeki 06 AHH 643 plakalı aracın arka kasasında bulunan çelik jantın fırlayarak önce A.G. idaresindeki 34 BFD 159 plakalı araca, sonra da C.B. idaresindeki 59 DA 940 plakalı araca çarparak maddi hasar verdiği görüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:54

YATSI 19:18

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