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Tekirdağ’da IACS toplantısı

İHA

Entegre İdare Kontrol Sistemi (IACS) sisteminin kurulmasına İlişkin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü teknik personelleri ile yabancı uzmanların katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü bünyesinde iki gün süren pilot çalışma kapsamında hem IACS sisteminin bileşenlerinden alan izleme sistemi test edildi hem de il ve ilçe personelleri için eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ’da IACS toplantısı

Entegre İdare Kontrol Sistemi (IACS) sisteminin kurulmasına İlişkin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü teknik personelleri ile yabancı uzmanların katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü bünyesinde iki gün süren pilot çalışma kapsamında hem IACS sisteminin bileşenlerinden alan izleme sistemi test edildi hem de il ve ilçe personelleri için eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ve kırsal alanda AB mevzuatına uyum sağlamasına katkıda bulunmak ve bu amaçla Bakanlığın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi hedefiyle ülkede Entegre İdare Kontrol Sistemi (IACS) sisteminin kurulmasına İlişkin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü teknik personelleri ile yabancı uzmanların katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü bünyesinde iki gün süren pilot çalışma kapsamında hem IACS sisteminin bileşenlerinden alan izleme sistemi test edildi hem de il ve ilçe personelleri için eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya İlk gün yabancı ve yerli uzmanların sunumlarıyla IACS sisteminin yeni bileşeni olan "Alan İzleme Modülü" tanıtılarak, alan izleme sisteminin genel mantığı ve Türkiye'de hedeflenen kullanım alanları açıklandı. Daha önce IACS eğitimi almış, şube müdürlüklerinden ve ilçe müdürlüklerinden konu uzmanı 2 teknik personelin katılımıyla saha çalışmalarıyla devam edildi.
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Arazi Parsel Tanımlama Sisteminde (LPIS) yer alan hatalı veya yıllar içerisinde değişiklik göstermiş olan arazi örtüsü sınıflarını veya yanlış ürün beyanında bulunan çiftçilerin otomatik olarak tespit ederek daha fazla arazinin gözlemlenmesi, hedef odaklı yerinde kontrol yapılması ve dolayısıyla da kaynakların korunması amaçlanmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için makine öğrenmesine dayalı otomatik algoritmalar oluşturulması gerekmektedir. Bunun için de bir ön çalışma yapılmış ve proje ekibi pilot olarak seçilen pilot il Tekirdağ ve Adana illerinde güncel uydu görüntüleri üzerinden arazi örtüsü sınıflarından ve seçilen 10 adet stratejik üründen örnekler tanımlayarak makine öğrenmesi için gerekli girdi verileri yazılım ekibine sağlamışlardır. Makine öğrenmesi sonucunda pilot 2 il için hem güncel arazi örtüsü sınıfları tahmin haritası hem de güncel ürün tahmin haritası oluşturulmuştur. Arazi örtüsü tahmin haritası daha sonra 2015 2016 yılları arasında sayısallaştırılmış olan LPIS verisi ile karşılaştırılmış ve olası değişim yerleri sistem tarafından işaretlenmiştir. Pilot çalışmanın esas faaliyeti olarak sistem tarafından işaretlenmiş olan bu fiziksel bloklar için sahada tespit çalışmaları gerçekleştirilmiş, fotoğraflar çekilerek bulgular kaydedilmiştir. Sahada elde edilen bulgular ile amaç algoritamanın doğruluğunu değerlendirmek ve eksiklerini gidererek daha kusursuz bir hale getirmektir” denildi.
Toplantı sonunda sahada elde edilen bulgular katılımcılar ile paylaşılarak, IACS'ye dahil olacak yeni modülün, arazi sınıfları ve ürün yönetiminde pratik uygulanabilirliği ve nihai hedefleri ilgili bilgiler verildi.

TEKİRDAĞ

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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