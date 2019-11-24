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Tekirdağ'da Öğretmenler Günü kutlamaları

İHA

24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da Öğretmenler Günü kutlamaları

24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Törende, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Tekirdağ milletvekillerinin kutlama mesajları okundu. Hürriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstüne çelenk sunan Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol ise tebrikleri kabul etti.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kutlama programının ilk kısmı burada sona erdi. Etkinliklerin 26 Kasım Salı günü saat 14.30’da Muratlı Kültür Merkezi’nde devam edeceği öğrenildi.
Öte yandan, ahirete irtihal eden öğretmenlerin kabri de ziyaret edilerek dualar okundu.

TEKİRDAĞ

24 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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