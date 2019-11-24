Tekirdağ'da Öğretmenler Günü kutlamaları

24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törende, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Tekirdağ milletvekillerinin kutlama mesajları okundu. Hürriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstüne çelenk sunan Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol ise tebrikleri kabul etti.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kutlama programının ilk kısmı burada sona erdi. Etkinliklerin 26 Kasım Salı günü saat 14.30’da Muratlı Kültür Merkezi’nde devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, ahirete irtihal eden öğretmenlerin kabri de ziyaret edilerek dualar okundu.

TEKİRDAĞ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:30

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